Voormalige Franse bondscoach en EK-winnaar Michel Hidalgo overleden

De voormalige Franse bondscoach Michel Hidalgo is donderdagnamiddag in Marseille op 87-jarige leeftijd overleden, zo bevestigde de Franse spelersvakbond UNFP, waarvan hij tussen 1964 en 1969 voorzitter was.

Hidalgo was tussen 1976 en 1984 bondscoach van Frankrijk. In zijn afscheidsjaar leidde hij Les Bleus in eigen land naar de Europese titel, de eerste belangrijke prijs voor de Fransen en de apotheose van een van de mooiste periodes in de geschiedenis van het Franse voetbal. Twee jaar eerder waren ze op het WK in Spanje tot in de halve finales geraakt, waar ze in een memorabel duel met Duitsland uitgeschakeld werden met strafschoppen. Hidalgo kon rekenen op een gouden generatie, met vooral op het middenveld een kwartet dat tot de verbeelding sprak: Michel Platini-Alain Giresse-Jean Tigana-Bernard Genghini.

Na zijn trainerscarrière werd hij door Bernard Tapie aangesteld als algemeen manager van Olympique Marseille (1986-1991). Een verblijf waar hij een bijzonder zure nasmaak aan overhield. In de zomer van 1998 werd hij in beroep immers veroordeeld tot acht maanden celstraf met uitstel, wegens onregelmatigheden in de boekhouding van de Zuid-Franse club. Na zijn vertrek bij l’OM nam hij ook een stap terug uit de voetbalwereld.

In zijn spelerscarrière ging het na twee seizoenen bij Le Havre meteen naar de toenmalige topclub Stade Reims, waarmee hij in 1955 de titel pakte. Een jaar later verloor hij met Reims de finale van de eerste editie van de Europacup I met 3-4 van Real Madrid, nadat hij in de 62e minuut met een kopbal voor de 3-2 had gezorgd. In 1957 trok hij naar AS Monaco, waarmee hij twee landstitels (1961 en 1963) en twee Franse bekers (1960 en 1963) veroverde. In 1966 zette hij bij de Monegasken een punt achter zijn profcarrière.

Hidalgo vierde zondag nog zijn 87e verjaardag. Een van zijn naasten liet aan de Franse sportkrant L’Equipe weten dat hij niet is overleden aan het coronavirus, maar aan een ziekte die hem de voorbije jaren al ernstig verzwakt had.