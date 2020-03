Telenet komt met oplossing voor Play Sports zonder sport: kanalen tijdelijk verrijkt met films en series

Telecomoperator Telenet heeft een oplossing gevonden voor zijn betaalzender Play Sports. Abonnees betaalden er 24,95 euro per maand om live sport te zien, maar door de coronacrisis werden zo goed als alle sportwedstrijden van de komende maanden geannuleerd. Daarom maakte het bedrijf donderdag bekend dat het in april en mei drie sportkanalen zal verrijken met films en series van Play More, die andere betaalzender van Telenet.

“Play Sports-kanalen 5 tot en met 8 (kanaalnummers 204 tem 207) zullen ingevuld worden met de films en series van Play More”, klinkt het bij Telenet. “Zo krijgen deze klanten toegang tot films zoals ‘Diego Maradona’ en ‘Coureur’ (vanaf 5/4), naast uiteraard ook heel wat blockbusters (zoals Men in Black: International, Dragged Across Concrete en Rocketman) en kids titels (zoals The Secret Life of Pets 2).” Telenet blijft ook eigen sportprogramma’s zoals Belga Sport, T1 of De Kantine uitzenden, en laat legendarische wedstrijden opnieuw zien.

De overgang van Play Sports naar Play More zal gebeuren zonder dat de klanten hier iets voor moeten doen. Iedere abonnee wordt nog persoonlijk op de hoogte gebracht via mail. Klanten die naast Play Sports al Play More hadden, krijgen ter compensatie vijf vouchers om een recente film naar keuze te bestellen in de TV-theek.