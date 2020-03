Ook Nationale Loterij neemt coronamaatregelen: winnende biljetten tien weken langer geldig, verkopers krijgen geld voor handgels en handschoenen

We spelen in coronatijden minder op de lotto, en dat voelen ze bij de Nationale Loterij. De omzet is daar met bijna dertig procent gedaald. Voor de prijzenpot heeft dat geen gevolgen. Maar de Loterij neemt wel maatregelen om spelers, verkopers en de goede doelen die ze ondersteunt, te helpen. Zo wordt de geldigheidsduur van winnende biljetten opgetrokken en worden bepaalde kosten voor krantenwinkels uitgesteld.

DIT VERANDERT VOOR DE SPELERS

Vooreerst wordt de geldigheidsduur van winnende tickets met tien weken verlengd, van twintig tot dertig weken. “We willen vermijden dat mensen nog snel hun winst gaan innen omdat de vervaldatum nadert”, zegt woordvoerster Joke Vermoere. De maatregel geldt voor tickets van een paar maanden oud én tickets die nu worden gekocht.

Wie meer dan honderdduizend euro wint, hoeft zich niet langer te verplaatsen naar de hoofdzetel in Brussel. “Onlangs hadden we een winnaar van twee miljoen euro die liever niet naar Brussel kwam. Daarom stuurden we iemand langs om het ticket op te halen, uiteraard met dezelfde garantie van anonimiteit.”

Lottospelers zullen via de krantenwinkels ook aangespoord worden om tien trekkingen in één keer af te rekenen, om te vermijden dat ze te veel zouden buitenkomen. “We weten dat er vaste klanten zijn die graag wekelijks hun formulier komen binnenbrengen. Dan kunnen ze een praatje slaan en heb je elke week dat spannende moment: heb ik gewonnen of niet? Maar door in één keer voor opeenvolgende trekkingen te spelen, motiveer je de mensen om thuis te blijven.”

Voor de prijzenpot heeft de lagere omzet alvast geen gevolgen. Die blijft gewaarborgd. “Ons speelpotfonds is wettelijk geregeld. Dat geld komt van de spelers en moet terug naar die spelers. We mogen er bijvoorbeeld geen mondmaskers mee kopen.”

DIT VERANDERT VOOR DE VERKOOPPUNTEN

De Nationale Loterij wil vooral de krantenwinkels een duw in de rug geven, want die hebben het zwaar. “Normaal krijgen ze pas een commissie vanaf een weekomzet boven de honderd euro. Dat minimum laten we nu vallen. En als er krasbiljetten uit de verkoop gaan, moeten de winkels dat normaal gezien in één keer terugbetalen, maar die facturatie wordt uitgesteld.”

Aan de krantenwinkels komen ook affiches die klanten vragen afstand te houden, niet te lang in de winkel te blijven, de eigen pen te gebruiken om het formulier in te vullen en niet cash te betalen. Handelaars krijgen ook vijftig euro om kosten voor handgels, handschoenen en plexiglas te dekken.

GARANTIES VOOR DE GOEDE DOELEN

Volgens woordvoerster Joke Vermoere zijn heel wat organisaties bezorgd dat de steun van de Nationale Loterij mogelijk zal wegvallen. “Zo heeft de organisatie van de Special Olympics al zwaar geïnvesteerd in de nationale spelen die in mei zouden plaatsvinden in Antwerpen. Die spelen gaan niet door, maar uiteraard kan de organisatie nog altijd rekenen op de beloofde steun. Dat geldt ook voor de meer dan vijfhonderd andere organisaties voor wie we ons geëngageerd hebben.”

Speciale trekkingen ten voordele van de bestrijding van het coronavirus komen er niet. “We begrijpen dat veel mensen daar in deze moeilijke tijden niet voor in de stemming zijn. Ik denk dat de Nationale Loterij vooral continuïteit moet garanderen. Er zijn te veel mensen die op ons rekenen.”