Rechter laat trucker vrij die voor 500.000 euro fraudeerde omdat hij “nodig is om land te bevoorraden”

Brussel - Een Roemeense vrachtwagenchauffeur (50) die in zijn land geseind staat voor fiscale fraude, is door een Brusselse onderzoeksrechter onder voorwaarden weer vrijgelaten omdat hij in deze tijden nuttiger is voor ons land buiten de cel dan achter tralies.

De gewezen officier van het Roemeense leger maakte enkele jaren geleden de overstap naar de private sector, meer bepaald naar de transport. Maar daarbij belazerde hij de Roemeense staatskas door fiscale fraude te plegen ter waarde van liefst 500.000 euro. De rechter kon daar niet om lachen en veroordeelde de ex-officier tot 9 jaar cel.

De veroordeling gebeurde bij verstek, want de gewezen militair week in 2017 met vrouw en kind uit naar België. Toen hij vernam dat Roemenië hem veroordeeld had tot 9 jaar cel, meldde de trucker zich bij de politie. Kort daarna stond hij voor onderzoeksrechter. Maar die stuurde de trucker niet naar de cel, maar terug naar huis. Want iemand met zijn beroep “is in deze dagen van coronabeperkingen onontbeerlijk om de bevoorrading in ons land op peil te houden”. Enige voorwaarde: de Roemeen mag niet van woonplaats veranderen. Maar dat is de ex-militair ook niet van plan, hij wil zelfs zijn straf liever in ons land uitzitten.

Terug naar Lombardije

Dat is trouwens ook de wens van een Italiaan die in ons land werd opgepakt nadat de Italiaanse overheid een aanhoudingsbevel tegen hem had uitgeschreven. De betrokkene verzet zich tegen zijn uitwijzing om gezondheidsredenen. Hij moet namelijk naar Lombardije worden gebracht, de brandhaard van de corona-uitbraak in Italië. En dat ziet hij helemaal niet zitten. De raadkamer hakt eerstdaags de knoop door.