Vlaamse overheid lanceert nieuwe campagne #ikredlevens: drie checks tegen corona

De Vlaamse overheid kondigde zopas de nieuwe campagne #IKREDLEVENS aan om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met drie belangrijke ‘checks’ wil het mensen aanzetten om goede gewoontes aan te nemen en vol te houden. Onder meer Elodie Ouédraogo, Dieter Coppens en An Lemmens zetten hun schouders onder de campagne.

Tijdens de coronacrisis kan iedereen het verschil maken. Dat is de insteek van de nieuwe campagne van de Vlaamse overheid. “De huidige situatie vraagt om burgerzin en iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan”, klinkt het in een persmededeling. “Door de richtlijnen strikt op te volgen en door simpelweg thuis te blijven.”

De campagne #IKREDLEVENS moet de bevolking elke dag aan de richtlijnen herinneren. In overleg met het nationale crisiscentrum worden drie regels, oftewel drie ‘checks’, benadrukt:

1. Ik blijf thuis en was regelmatig mijn handen. 2. Ik hou met ouderen alleen digitaal of telefonisch contact. 3. Ik hou 1,5 meter afstand als ik echt buiten moet zijn.

Bekende gezichten An Lemmens, Dieter Coppens en Elodie Ouédraogo zetten hun schouders onder de campagne en zijn ook samen te zien in de tv-spot. “Onze scherm- en radiogezichten moedigen iedereen aan om de ‘check - check - check’ te doen. Door de drie eenvoudige checks mee te geven die iedereen kan doen, willen we als mediabedrijven helpen om het coronavirus mee verder in te dijken.”

De Vlaamse overheid krijgt voor deze campagne de steun van alle Vlaamse mediapartners en zal de boodschap breed verspreiden via televisie, radio, magazines, kranten en online: DPG Media, VRT, SBS en Mediahuis zetten mee hun schouders onder de campagne.

Het doel van de campagne is niet alleen om mensen op te roepen tot verantwoord gedrag, maar ook als financieel duwtje in de rug voor de vele mediabedrijven die het moeilijk hebben als gevolg van wegvallende advertentie-inkomsten. ​​

“Onze journalisten en media staan mee in de frontlinie van de oorlog tegen het coronavirus. Ze brengen de klok rond kwaliteitsvolle duiding en nieuws over de verspreiding van het virus. Krantensites halen informatieve stukken van achter de betaalmuur en stellen ze beschikbaar voor iedereen, televisiezenders stellen extra reeksen en programma’s open voor alle kijkers”, zegt Vlaams minister van Media Benjamin Dalle. “Toch hebben ze het financieel ook moeilijk, ook zij worden geconfronteerd met zieken en geannuleerde reclamecampagnes. Met deze investering willen we hen ook financieel een duwtje geven. We moeten in deze crisis niet alleen lokaal kopen, maar ook lokaal adverteren. ​ ”

De campagne start op 26 maart. Op de website Ikredlevens.be vind je een ‘layer’ van de campagne om op je profielfoto te zetten.

Meer informatie over het coronavirus op www.info-coronavirus.be of bel 0800 14 689.