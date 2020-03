FIFA wil aflopende spelerscontracten met maand verlengen om ook na 30 juni nog te kunnen voetballen

De FIFA werkt aan een regeling om contracten die aflopen op 30 juni met één maand te verlengen. Op die manier zouden opgeschorte voetbalcompetities alsnog afgewerkt kunnen worden. In België is vooral Anderlecht voorstander van voetballen na 30 juni.

30 juni is het traditionele moment waarop competities wereldwijd worden afgesloten. Het is ook het moment waarop contracten een einddatum hebben. Het persagentschap Reuters kon een document inkijken van de FIFA waaruit blijkt dat de wereldvoetbalbond erover nadenkt de contracten met een maand te verlengen. Competities die stilliggen door de coronacrisis zouden dan tijd krijgen tot en met 31 juli om verloren speeldagen in te halen.

Het zijn vooral de grote Europese competities die aansturen op een verlengd seizoen. In grote landen als Engeland, Frankrijk en Italië dreigen clubs honderden miljoenen euro’s te verliezen als het seizoen niet kan worden afgewerkt. De competities zouden dan in gebreke blijven bij de televisiezenders, die dan zouden besluiten de laatste schijf van het tv-geld niet uit te betalen. Een gevolg zou zijn dat een speler als Dries Mertens, wiens contract deze zomer afloopt, niet op 1 juli maar op 1 augustus vrij is om elders te tekenen.

Geen financiële noodzaak in België

In België is er veel minder animo voor een voetbalseizoen tot in juli. Om te beginnen is er geen financiële noodzaak. Het tv-geld van het huidige seizoen is al volledig uitgekeerd. Daarom is het voor veel clubs belangrijker te focussen op volgend seizoen en een correct verloop van die jaargang.

Want omdat het EK in de zomer van 2021 wordt gespeeld, is het van belang dat op tijd begonnen kan worden met het seizoen 2020-2021. Een normale Belgische competitie duurt minstens veertig speeldagen en het wordt nu al een klus om alles in te passen. Voetballen tot in juli plus drie weken (verplichte) vakantie plus een voorbereiding van minstens vier weken zou betekenen dat er pas eind augustus begonnen kan worden.

Van de Belgische clubs is vooral Anderlecht voorstander van een verlengd voetbalseizoen. Paars-wit hoopt nog steeds via Play-off 1 of Play-off 2 aan een Europees ticket te raken. De competitie nu stopzetten, of alleen nog de dertigste speeldag van de reguliere competitie spelen, maakt die droom onmogelijk.