Vanaf volgend seizoen speelt er opnieuw een Racing White in Woluwe

Het Fallonstadion kwam enkele jaren geleden nog in het nieuws toen er een boom op de pas vernieuwde tribune was gevallen. Foto: Kms

Sint-Lambrechts-Woluwe - Vanaf komend seizoen speelt er opnieuw een Racing White in het Fallonstadion in Sint-Lambrechts-Woluwe. Het gaat om de nieuwe club Racing White Woluwe, dat in de derde provinciale van start zal gaan, zo maakte de Brusselse gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe donderdag bekend in een persmededeling.

Het originele Racing White, officieel Royal Racing White en opgericht als White Star AC, fusioneerde in 1963 met Racing Club. Het was een mythische Brusselse voetbalclub die zijn wedstrijden afwerkte in het Fallonstadion, totdat de club in 1973 fusioneerde met Daring Molenbeek en na een verhuis naar het Molenbeekse Edmond Machtensstadion verder door het leven zou gaan als RWDM.

Later bood het Fallonstadion, dat ook een tijdlang dienst deed als trainingscentrum voor de Rode Duivels, onderdak aan White Star Woluwe. Die club schopte het tot de tweede klasse, maar werd in 2017 ontbonden wegens financiële perikelen. Nadien werd het stadion ingenomen door Royal Leopold FC.