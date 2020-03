Beklijvende beelden: in Italië steeds meer doodskisten opgeslagen in magazijnen en kerken

In Italië heeft het coronavirus al aan 8.165 mensen het leven gekost. Vooral de provincie Bergamo, in de noordelijke regio Lombardije, blijft het meest door de pandemie getroffen. Er duiken dan ook steeds vaker beelden op van tientallen doodskisten op een rij. Ze liggen opgeslagen in magazijnen en kerken, vooraleer ze naar hun eindbestemming kunnen gaan. In de kerk van San Giuseppe, in de gemeente Seriate, is dat niet anders.

In Italië zijn er in totaal 80.539 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. Daarmee stoot het China, dat 81.782 besmettingen telt, bijna van de eerste plaats.