84 inbreuken en 7 bedrijven gesloten na 3 dagen controleren: “De situatie is té ernstig om nonchalant te zijn”

Heel wat bedrijven in ons land volgen de nieuwe preventiemaatregelen voor het coronavirus niet voldoende op. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V). Daar kwamen in korte periode meer dan 170 klachten binnen, en de arbeidsinspectie heeft al 7 bedrijven gesloten. “De situatie is té ernstig om nonchalant om te gaan met de gezondheid van werknemers”, zegt Muylle.