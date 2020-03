1 op 10 patiënten UZ Brussel besmet met corona zonder het zelf te weten

Brussel - In het UZ Brussel worden ook patiënten die voor een andere hospitalisatie in het ziekenhuis zijn via twee CT-scanners gescreend op Covid-19. Op basis van een foto van de longen kunnen artsen een eerste snelle diagnose stellen. De cijfers zijn alarmerend: 1 op de 10 bleek woensdag besmet met corona, zonder het zelf te weten of zonder symptomen te hebben.

Toch kan je niet veralgemenen dat 1 op de 10 Belgen besmet zou zijn, benadrukken ze bij het UZ. “Daarvoor is onze steekproef te klein: woensdag werden slechts 50 patiënten getest.” Ook bij andere ziekenhuizen worden andere patiënten gescreend. In het UZ Gent bijvoorbeeld, maar daar wil men pas begin volgende week cijfers bekendmaken. Ook in Antwerpen en Leuven manen ze aan geen overhaaste conclusies te trekken.