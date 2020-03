Bondsprocureur Kris Wagner (met zonnebril) demonstreert hoe je in vorm kan blijven met niet meer dan een stoel

Kris Wagner volgt het voorbeeld van de topsporters die op sociale media delen hoe ze thuis fit proberen blijven. De bondsprocureur van de Belgische voetbalbond legt op zijn Facebook-pagina in trainingsoutfit en met een stevige zonnebril op de neus uit hoe je je conditie ook thuis op peil kan houden. Vervolgens springt hij over een stoel in zijn tuin.

“Ik hoop dat het goed gaat met iedereen, al twijfel ik daaraan”, steekt Wagner in het Engels van wal. “Vandaag gaan we het hebben over het boosten van ons immuunsysteem door sport. Het kan best moeilijk zijn vandaag de dag om toegang te hebben tot een fitness. Als je toch nog je immuunsysteem wil boosten door sport, wel, dan kan ik het je laten zien. Vandaag toon ik het jullie met een stoel.” Waarop we beelden zien van hoe de bondsprocureur gezwind over een stoel in zijn tuin springt.