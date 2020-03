Heropstart duurt dagen en de kosten zijn “enorm”: ongeziene gevolgen voor de industrie door corona

Omdat je een auto niet vanachter je bureau in ­elkaar kan steken en ­omdat je geen textiel kan weven via een skype­vergadering, raakt de crisis vooral onze maakbedrijven vol in het hart. Een ­honderd meter lange ­tunnel waar de temperatuur constant boven de 1.100 graden ligt? Een weef­machine die 35 kilometer textiel uitbraakt? Een ­productieband waar elke dag zo’n 1.000 auto’s van de band rollen: op veel plaatsen vallen ze voor het eerst in jaren stil. Voor hoelang? Goeie vraag.