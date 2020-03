Amerika looft 15 miljoen uit voor Venezolaanse president

De Verenigde Staten hebben een beloning van 15 miljoen dollar uitgeloofd voor alle informatie die de arrestatie van de Venezolaanse president Nicolas Maduro mogelijk maakt. Hij wordt er samen met veertien andere leden van zijn regime van verdacht te hebben deelgenomen aan “een criminele vereniging waarbij een extreem gewelddadige terroristische organisatie, de Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia (FARC) is betrokken, in een poging de Verenigde Staten te overspoelen met cocaïne”. De president wordt daarom beschuldigd van “narco-terrorisme”. Naast Maduro staan ook onder meer de Venezolaanse minister van Defensie en de voorzitter van het hooggerechtshof op de lijst. De aanklacht komt er na jarenlang onderzoek door de federale autoriteiten in Washington, New York en Florida.(sgg)