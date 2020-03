Historische coalitie in de maak

Door de coronacrisis zijn de Ierse Fine Gael-partij en oude rivaal Fianna Fáil samengekomen om te spreken over een mogelijk historische coalitie. Na verschillende gesprekken de voorbije weken hebben beide partijen een verklaring opgesteld waarin ze wijzen op de noodzaak om een sterke regering te vormen om Ierland te helpen herstellen van de gezondheidscrisis die ook de economie in een diepe recessie zal brengen. “Ze werken aan de ontwikkeling van een regeringsprogramma dat stabiliteit en meerderheidssteun biedt in de Dáil”, aldus de verklaring, verwijzend naar het Ierse parlement. Een coalitie zou betekenen dat de huidige premier Leo Varadkar, van de partij Fine Gael, aan de macht zou blijven en zijn mandaat zou afwisselen met Micheál Martin, leider van Fianna Fáil, gedurende een periode van vier of vijf jaar. (lto)