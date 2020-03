FBI schiet man dood die dreigt met aanslag op ziekenhuis

Agenten van de FBI hebben een man doodgeschoten die van plan was een bomaanslag te plegen op een ziekenhuis in Kansas City. Dat liet de FBI woensdag zelf weten in een persbericht.

De 36-jarige Timothy Wilson raakte dinsdag gewond toen de FBI-agenten na een langlopend binnenlands terrorismeonderzoek, een arrestatiebevel hadden uitgevaardigd. In de verklaring wordt niet in detail uitgelegd wat er precies gebeurde toen de agenten het bevelschrift indienden. Wel staat er dat Wilson gewapend was toen hij gewond raakte en later stierf in het ziekenhuis.

Uit een maandenlang onderzoek blijkt dat Wilson een potentieel gewelddadige extremist was, gemotiveerd door religieuze, raciale en antiregeringsovertuigingen. Hij had al enkele maanden het plan om een aanslag te plegen en besloot dat te doen op het ziekenhuis met behulp van geïmproviseerde explosieven.(lto)