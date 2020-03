Onze man draait mee in coronacallcenter: “Op vijf uur tijd hadden we een 80-tal afspraken ingeboekt”

Herentals / Westerlo / Mol / Geel -

Een hele voormiddag lang draaide onze journalist mee in het ‘coronacallcenter’ van de Zuiderkempen, gevestigd in de kelders van het administratief centrum van Herentals. Daar worden zeven dagen op zeven de afspraken ingeboekt voor mogelijk besmette patiënten in de triagecentra van Mol, Geel, Westerlo en Herentals. “Het callcenter biedt ondersteuning voor de huisartsen”, zegt coördinator Muriel Poortmans. “Het is een primeur voor de Kempen.”