Europol ziet snelle toename in misdrijven: “Coronacriminelen maken misbruik van angst van mensen”

De Europese politiedienst Europol noteert een snelle toename van misdrijven die verband houden met de pandemie van het coronavirus. Criminelen en georganiseerde bendes hebben hun werkwijzen snel aangepast en profiteren nu van de crisis, waarschuwt de Europese politieorganisatie. Onderzoekers hebben een toenemend aantal gevallen van cybercrime, fraude, diefstal en vervalsingen vastgesteld.

Volgens Europol is de verkoop van vervalste beschermingsmiddelen en geneesmiddelen met een veelvoud gestegen sinds de crisis is uitgebroken. Vervalsers profiteren zo van het gebrek aan mondmaskers en ontsmettende gels. In maart zijn zo nog 34.000 vervalste chirurgische maskers in beslag genomen bij een wereldwijde politieactie, aldus Europol. Ook worden antivirale medicijnen, het antimalariamiddel chloroquine en vitaminepreparaten vervalst.

“Dit is onaanvaardbaar”, aldus Catherine De Bolle, de Belgische topvrouw van Europol. “Zulke criminele activiteiten tijdens een volksgezondheidscrisis zijn erg bedreigend en kunnen echte risico’s opleveren voor mensenlevens.”

Cybercriminelen

Europol waarschuwt ook voor cybercriminelen. Veel mensen werken nu thuis en maken met een minder goed beschermde computer verbinding met de netwerken van firma’s of organisaties.

De Europese politieorganisatie verwacht daarnaast een snelle toename in fraudegevallen. “Fraudeurs hebben heel snel gekende frauduleuze systemen aangepast om te kapitaliseren op de angst en vrees van slachtoffers tijdens de crisis”, klinkt het. Zo had een bedrijf 6,6 miljoen euro overgemaakt aan een ander bedrijf in Singapore voor de aankoop van alcoholgels en mondmaskers, maar zijn de goederen nooit aangekomen.

Misbruik

“Wij monitoren de situatie in de lidstaten van de Europese Unie”, zei De Bolle er vrijdagochtend ook over op Radio 1. “En we zien dat de pandemie leidt tot coronacriminaliteit die misbruik maakt van de angst van mensen en de grote vraag om informatie en duidelijkheid.”

Het meest verontrustend noemt De Bolle de aanvallen op kritieke infrastructuren, waardoor operaties moesten stilgelegd worden in getroffen ziekenhuizen in het buitenland. “We zien ook een stijging van websites die kindermisbruik promoten. Mensen zitten thuis en weten niet wat doen. Dan komt het beste in hen naar boven, maar ook het slechtste. En dan blijkt dat meer op zoek gegaan wordt naar websites die misbruik van kinderen mogelijk maken.”