Emotionele broer vertelt over toestand Nouri: “Vaak is er een glimlach”

Nouri werd in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De voetballer liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op.

In een speciale uitzending van het Nederlandse programma ‘De Wereld Draait Door’ die geheel in het teken stond van Abdelhak Nouri (22), heeft broer Abderrahim verteld hoe het met zijn broertje gaat.

“Het gaat goed met Appie. Ja, wat is goed? Hij is wakker, hij slaapt, hij eet, hij boert, maar het is niet zo dat hij zijn bed uitkomt. Op goede momenten is er een vorm van communicatie, dan beweegt hij ...