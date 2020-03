Talentenfabriek organiseert opleiding voor onderhoudstechnici

“De opleiding heeft me enorm geholpen om de job te kunnen doen die ik graag wil doen.” (Emmanuel Goyvaerts, onderhoudstechnicus bij Case New Holland Industrial Belgium) Foto: Jobat.be

Tientallen Antwerpse bedrijven vinden geen geschikte onderhoudstechnici. Talentenfabriek - het job- en opleidingspunt voor de industrie in Antwerpen - levert inspanningen om dit knelpunt mee op te lossen. Samen met partners VDAB en FTMA/VIBAM/ANTTEC organiseert het in 2020 opnieuw twee opleidingstrajecten specifiek voor onderhoudstechnici.

In de opleiding worden werkzoekenden om- of bijgeschoold tot onderhoudstechnicus elektromechanica. Emmanuel Goyvaerts (26) uit Antwerpen doorliep de opleiding in 2018-2019 en voelt zich nu als een vis in het water bij Case New Holland Industrial Belgium (CNHi) in Antwerpen. “De opleiding heeft me enorm geholpen om de job te kunnen doen die ik graag wil doen”, getuigt hij.

“In het secundair had ik een algemene opleiding mechanische vormgevingstechnieken gevolgd. Dat was een algemene opleiding en dus niet specifiek geënt op het vak van onderhoudstechnicus. Toch kon ik aan de slag als onderhoudstechnicus in de wegenbouw. Maar omdat er iemand anders was die wel geschoold was in onderhoud, lieten ze mij gaan.”

Jobdate

“Ik ben daarom op zoek gegaan naar een opleiding om mij bij te scholen. Zo kwam ik bij Talentenfabriek terecht. Kwestie van opfrissing volgde ik eerst nog de vooropleiding mechanica en elektriciteit bij VDAB. Daarna ben ik gestart. Het interessante eraan is dat het een heel brede en algemene opleiding is. Op het einde van de rit volgde dan een jobdate waar je verschillende werkgevers kan ontmoeten.. Zo ben ik bij CNHi beland”, vertelt Goyvaerts.

“Ik sleutel er nu aan de machines die onderdelen maken voor tractors”, gaat hij voort. “Er is veel afwisseling in de job en het leuke is dat dit in team wordt gedaan. Ieder heeft wel zijn specialisatie en zo kun je al eens mekaar hulp inroepen en nog bijleren. Het is zeker geen geïsoleerde job.”

De opleiding tot onderhoudstechnicus elektromechanica omvat een intensief traject van negen maanden. Tijdens de opleiding worden theorie en praktijk afgewisseld.

