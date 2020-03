De fictieve woordvoerder in het satirische Canvas-programma De ideale wereld slaat ook in coronatijden toe. Donderdagavond deed hij zich voor als de woordvoerder van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). “Ik ben al jaren de man achter haar, daarmee dat je mij nooit ziet”, zegt hij onder meer in het hilarische fragment.