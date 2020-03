Ex-ploegmaat Nouri stemde in met keuze Frenkie de Jong voor Barcelona: “Hij gaf een signaal met zijn wenkbrauwen”

Frenkie de Jong (22) heeft tijdens de uitzending van ‘De Wereld Draait Door’ verteld dat hij vóór zijn transfer naar Barcelona even langsging bij zijn zwaar getroffen toenmalige ploegmaat Abdelhak Nouri. Hij gaf zijn goedkeuring voor de overstap van de middenvelder naar Camp Nou.

De Jong schoof net als Donny van de Beek en Steven Bergwijn aan bij het tv-programma, dat donderdagavond volledig in het teken stond van de voormalige middenvelder van Ajax. Nouri werd in de zomer van 2017 tijdens een oefenwedstrijd van Ajax in Oostenrijk getroffen door een hartstilstand. De voetballer liep daarbij ernstig en blijvend hersenletsel op. De huidige middenvelder van Barcelona vertelde daarin onder meer dat hij op bezoek ging bij Nouri in een verzorgingstehuis toen hij nog een keuze moest maken tussen verschillende clubs.

“Ik was gaan twijfelen”, vertelde De Jong. Hij sloot daarop om langs te gaan bij zijn oude ploeggenoot. “Toen kwam de moeder van Appie binnen en die vroeg aan hem: “Waar moet Frenkie naartoe?” Ze noemde de clubs op en zei: “Moet hij naar Barcelona?” Toen gaf Appie met zijn wenkbrauwen een signaal dat hij er mee instemde. Dat was een heel mooi moment voor mij en de familie.”

Frenkie de Jong en Donny van de Beek kwam vertellen over hun zwaar getroffen gewezen ploegmaat bij Ajax Foto: BELGAIMAGE

Donny van de Beek: “Het was genieten op het veld”

Van de Beek bewierookte dan weer de voetballende kwaliteiten van Nouri: “Hij had iets speciaals. Hij was echt een fantastische voetballer, een fantastisch mens. In zijn hoofd dacht hij altijd een stapje verder. Hij deed altijd dingen, dat je dacht: Hoe kom je daarbij? Dat was soms genieten in het veld. Je stond soms te lachen in het veld, je had plezier om met hem te spelen.”

Was Nouri goed genoeg om de absolute top te halen? “In onze ogen wel, hij had echt de kwaliteiten om de top te halen”, reageerde Van de Beek. “Ik was ervan overtuigd dat dat er ooit uit zou komen. Dat heb ik altijd gezegd. Helaas komen we daar niet achter, maar in mijn ogen absoluut wel. Hoe wij nu spelen bij Ajax, had hij zeker niet misstaan. Hij zou een heel belangrijke rol hebben.”