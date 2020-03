Nederlandse man huurt hoogwerker om oma (92) te bezoeken: “Ze scoorde 143 punten op de sjoelbak, niet normaal”

De 31-jarige Nederlander Bjorn Boes vond het zo jammer voor zijn oma dat ze geen bezoek kan ontvangen tijdens deze coronacrisis, dat hij een ludieke oplossing voor dit probleem bedacht.

Bjorn huurde donderdag een hoogwerker om zijn oma Kluin te verblijden met een bezoekje - op gepaste afstand - in het Noord-Nederlandse Emmeloord, zo vertelt hij aan De Telegraaf. “De hele familie heeft het nu wel heel vaak over oma, dat niemand daar meer kan komen en dat vonden ze wel moeilijk. Ik wilde wel bij haar een bakje thee doen, maar dat kan natuurlijk niet. Dus toen dacht ik: hoe kunnen we dit oplossen?”

Bjorn belde verhuurbedrijf Boels en legde zijn idee aan het bedrijf voor. Daar waren ze enthousiast en leenden een hoogwerker aan hem uit. “Ik had geen familie ingelicht, ook het verzorgingshuis wist van niets, want ik dacht: die gaan alleen maar bezwaren zien. Ik ben het gewoon gaan doen. Vijf minuten voordat ik omhoog ging, belde ik m’n moeder op FaceTime. Toen ik haar vertelde dat ik bij oma was, zei ze: ‘Dat mag niet. Niemand mag naar binnen.’ Maar toen ik haar vertelde van mijn plan, ging ze binnen een halve minuut van scepsis naar leuk.”

Sjoelbak

Medewerkers van het verzorgingshuis, die naar buiten gekomen waren, checkten even voor Bjorn of zijn oma wel op haar kamer was. Dat was ze en ze was maar wat blij toen haar kleinzoon opeens voor het raam verscheen. “Ze vond het hartstikke leuk. Ik had een sjoelbak meegenomen en een kruiswoordpuzzel. En ik had een theepot gevuld met warm water. Oma is ook dol op breien, maar dat kan ik niet.”

Bjorn bleef uiteindelijk twee uur boven. “Oma voelt zich goed. Ze is wel heel voorzichtig. Maar ze scoorde 143 punten op de sjoelbak, dat is niet normaal!”

Van het personeel van het verzorgingshuis kreeg hij positieve reacties op zijn actie. En ook vrienden en kennissen kunnen de stunt wel waarderen. “Ik heb meer berichtjes gekregen dan op mijn verjaardag.”