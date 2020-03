Coronamaatregelen vallen sommigen extra zwaar: “Ik ga afscheid nemen, maar ‘t zal de laatste keer zijn”

Boom -

Elke lokale politiezone probeert zo goed en zo kwaad mogelijk na te gaan of de coronamaatregelen goed nageleefd worden. Vooral de samenscholingen zijn een probleem. Mensen die elkaar toch blijven opzoeken. Of families die toch nog naar de grootouders gaan. ATV volgde een patrouille in Boom en zag hoe emotioneel het soms kan zijn wanneer familieleden elkaar niet meer mogen zien.