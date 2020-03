Vrouw uit Eindhoven krijgt 5 jaar cel voor doodslaan van stiefzoontje

Hasselt - Een 28-jarige vrouw uit Eindhoven is vrijdag door de Hasseltse correctionele rechtbank tot 5 jaar cel veroordeeld voor de dood van haar stiefzoontje van 3,5 jaar. Aanvankelijk was 8 jaar gevorderd. Op 30 maart 2016 sloeg ze het kindje minutenlang. Naar eigen zeggen zag ze in het jongetje de verpersoonlijking van alle kwaad dat haar in haar leven tot dan toe was overkomen.

Ze stond terecht voor opzettelijke slagen en verwondingen met ongewild de dood tot gevolg. Ze was gehuwd met een Amerikaanse beroepsmilitair, die op de luchtmachtbasis van Kleine-Brogel werkzaam is. Met hem vormde ze een nieuw samengesteld gezin. Ze hadden samen drie kinderen. Uit vaststellingen van de wetsdokter bleek dat het kind minstens vijf tot zes keer zwaar in de buik werd geslagen. Het jongetje vertoonde kneuzingen op het gezicht, de romp en ledematen. Er was een scheur aan het middenrif vastgesteld.

“Ik was nog niet zo lang geleden bevallen en zat al een tijdje met negatieve gedachten. Ik ben sowieso heel gesloten van karakter. Ik kon met mijn verhaal bij niemand terecht. Ik vroeg me af waarom het stiefzoontje ook niet naar mij wilde luisteren”, vertelde een heel geëmotioneerde beklaagde aan de drie rechters. De verdediging met advocaat Philip Daeninck kon zich vinden in de uitspraak. De rechtbank ging niet in op de gevraagde onmiddellijke aanhouding.