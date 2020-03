KV Oostende wil spelers nog maximaal 30 procent van hun loon betalen

In deze coronacrisis vroeg Anderlecht aan zijn spelers om 1 maand salaris in te leveren. KV Oostende wil zover niet gaan. De kustclub wil zijn spelers vanaf 1 april 30 procent van hun loon betalen met een minimum van 4000 euro bruto.

KV Oostende zit in moeilijke financiële papieren, maar de club wil zich niet te veel verschuilen achter de coronacrisis. De Pro League raadt technische werkloosheid af omdat voetballers al zoveel fiscale voordelen genieten. KVO komt nu met een ander voorstel. Ze vroegen hun spelers via e-mail of ze bereid zijn om in april slechts 30 procent van hun loon op te strijken met een minimum van 4000 euro bruto. De redenering is dat je met 4000 euro bruto zeker een maand kunt rondkomen. Grootverdieners als Nicolas Lombaerts zullen dus nog meer krijgen, want 30 procent van zijn loon staat niet gelijk aan 30 % van het loon van Jelle Bataille. De spelers bekijken dat voorstel nu.

Als het niet rondkomt, zal KVO misschien toch kiezen voor technische werkloosheid. Dan krijgen de spelers nog 70 procent van hun loon begrensd 2353 euro. Ofwel 1647 euro per maand. Velen zullen er dus minder aan overhouden. In dat geval wil KVO wel alle RSZ terugbetalen zodat het niet op de nek van de belastingsbetaler komt.

Het personeel van KV Oostende is op dit moment wel al - deels of geheel - technisch werkloos. (jug)