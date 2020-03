69 nieuwe overlijdens in België, aantal besmettingen stijgt met 1.049: nu ook kat besmet met coronavirus

Er zijn in de afgelopen 24 uur nog eens 69 mensen overleden aan het coronavirus in ons land. Dat werd gemeld tijdens het dagelijkse perspunt van het Crisiscentrum over de situatie in ons land. In totaal liggen nu 3.042 mensen in de ziekenhuizen, van wie 690 op intensieve zorgen.

Er zijn de afgelopen 24 uur 490 patiënten extra opgenomen in de ziekenhuizen. Vijfentachtig extra patiënten werden opgenomen in de intensieve zorgen, wat het aantal op 690 patiënten brengt. 498 patiënten worden beademd (+78).

183 mensen hebben het ziekenhuis mogen verlaten. In totaal zijn sinds 15 maart al 858 COVID-19-patiënten genezen verklaard en uit het ziekenhuis ontslagen.

289 overlijdens

In ons land stierven nu al 289 mensen aan het coronavirus, een stijging met 69 tegenover donderdag. Het gaat om de sterkste stijging van het aantal overlijdens sinds het begin van de crisis. “Het gaat voornamelijk om mensen met een hogere leeftijd”, aldus viroloog Steven Van Gucht.

Van de 69 nieuw gerapporteerde sterfgevallen stierven er 46 op 25 maart, 21 op 26 maart en 2 vóór deze data. De melding van sterfgevallen kan enkele dagen duren omwille van de toegenomen werkdruk bij de ziekenhuizen en de gemeenschappen, meldt de FOD Volksgezondheid.

Ook werden nog eens 1.049 mensen positief getest, van wie er 772 in Vlaanderen leven, 137 in Brussel en 131 in Wallonië. Van negen besmette personen is niet bekend waar ze wonen. Het aantal bevestigde besmette personen ligt nu op 7.284.

Kat besmet

Er is ook een kat besmet met het virus, laat Van Gucht weten. Ze is besmet geraakt door haar besmette baasje. “Dit is een alleenstaand geval, het is niet iets dat vaak voorkomt. Voor alle duidelijkheid: het virus is overgedragen van mens op dier.”

Het Crisiscentrum benadrukt nog eens dat iedereen zich aan de maatregelen moet houden. “Dit is de enige manier om dit onder controle te houden”, zegt Yves Stevens. “Zelfs als je je al twee weken niet ziek voelt: beperk je sociale contacten in real life. Er zijn genoeg manieren om wel te communiceren met familie en vrienden. Het is belangrijk dat we dit volhouden.”