Voor het eerst kat besmet met coronavirus in ons land

Voor het eerst is het coronavirus vastgesteld bij een kat. Ze vertoonde symptomen en werd getest, waarna bleek dat ze het van haar besmette baasje in Wallonië had gekregen. “Dit is een alleenstaand geval”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

De symptomen bij de kat waren diarree, braken en ademhalingsmoeilijkheden. “De onderzoekers vonden het virus terug in de uitwerpselen van de kat”, aldus Van Gucht. Het dier zou een week na haar baasje besmet zijn geraakt.

Van Gucht was duidelijk: het gaat om een man die zijn kat besmet heeft en niet omgekeerd. “Dit is een alleenstaand geval, er zijn geen indicaties dat dit vaak voorkomt. Het virus gaat niet over van dier op mens.”