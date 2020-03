“Zal er genoeg stroom zijn voor beademingsapparaten?”: Afrika maakt zich klaar voor opmars corona

Afrika houdt de adem in. Corona is er al, maar minder slopend dan in Europa en de VS. Officieel zijn 3.321 Afrikanen besmet in 46 landen en vielen er al 92 coronadoden. Toch is Zuid-Afrika en straks ook Kinshasa in lockdown. “Scholen al dan niet sluiten? Dat wordt een moeilijke oefening in Afrika”, zegt topdokter Reginald Moreels, die het Afrikaanse gezondheidssysteem goed kent.