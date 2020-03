Coronavirus treft ook de fruitafdeling in je supermarkt: deze soorten zullen schaarser én duurder worden

Nadat er de vorige weken vooral gaten in het groenten- en fruitrayon geslagen werden door hamsteraars, dreigt dat nu ook te gebeuren door een moeilijke aanvoer uit het buitenland. Het zou vooral gaan over citroenen en sinaasappelen die schaarser en daardoor ook fors duurder worden. “Maar ook de invoer van sommige andere soorten wordt een uitdaging”, zegt Veerle Van der Sypt van Fresh Trade Belgium, de Beroepsfederatie voor bedrijven die actief zijn in de sector fruit en groenten.