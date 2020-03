Ze is een ster in Brazilië dankzij haar looks en game skills, maar nu riskeert 27-jarige vrouw 116 jaar cel

Shayene “shAy” Victorio is in de wereld van de e-sport een naam als een klok. De 27-jarige Braziliaanse groeide dankzij haar gameskills en goede looks ook uit tot een influencer, met meer dan 100.000 volgers op Instagram. Maar nu lijkt het geluk zich tegen haar te keren. Victorio hangt een celstraf van maar liefst 116 jaar boven het hoofd wegens fraude.

De Zuid-Amerikaanse maakte de voorbije jaren faam in de game community. Als lid van de Braziliaanse groep Bootkamp won ze ook verschillende grote prijzen. Ook op Instagram maakte ze naam en groeide ze uit tot een influencer, maar nu hangen er donkere wolken boven Victorio.

Volgens ESPN Brazilië is ze veroordeeld tot een celstraf van 116 jaar voor fraude. Alles draait om de online winkel die ze had tussen 2013 en 2017. 118 klanten van die shop hadden klacht ingediend dat ze goederen besteld en betaald hadden, maar die nooit weren geleverd.

De gamester zal wel niet haar hele leven in de cel moeten doorbrengen, in Brazilië is het zo dat je maximaal 30 jaar in de cel kan doorbrengen. Bovendien is Victorio nog niet gearresteerd, meldt ESPN, en heeft ze nog de mogelijkheid om in beroep te gaan. De vrouw heeft de beschuldigingen altijd ontkend en geeft haar ex-partner de schuld. Hij was verantwoordelijk voor de shop en zou die verantwoordelijkheid ook hebben toegeven. Victorio liet via sociale media verstaan dat ze niet zal gearresteerd worden en niet voortvluchtig is.