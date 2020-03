Bart De Wever gaat in tegen vraag om duidelijkheid van politiezones: “Laat ze hun gezond verstand gebruiken”

Antwerpen - Bart De Wever roept de federale regering op om geen “tegenstrijdige verklaringen” meer af te leggen over de coronamaatregelen. “Laat de lokale politie en toezichtsdiensten gewoon werken met gezond verstand”, zegt de Antwerpse burgemeester na overleg met de Antwerpse lokale crisiscel in een persbericht. Die lokale politiezones hadden nochtans net om duidelijkheid gevraagd over de richtlijnen. De onduidelijkheid over het onderwerp blijft groot.

LIVE CORONAVIRUS. Volg de laatste ontwikkelingen op de voet

“Ik heb alle begrip voor de moeilijke toestand”, zegt De Wever vrijdagmiddag, “maar ik zou toch graag willen vragen om geen tegenstrijdige verklaringen meer af te leggen betreffende de huidige maatregelen. Dit leidt tot grote verwarring bij de bevolking en bemoeilijkt de handhaving. Ik stel dan ook voor om op te houden met voortdurend wijzigingen aan te brengen en te opperen rond de toepassing van het samenscholingsverbod.”

De Wever heeft het dan over de maatregelen die opgelegd worden aan wandelaars en fietsers. De lokale politie had donderdag een oproep gelanceerd om duidelijke richtlijnen te geven over hoe ver van huis nog gefietst, gelopen en gewandeld mag worden. Uit de reacties op die oproep bleek vooral dat er heel veel onduidelijkheid is. Minister Pieter De Crem zei dat fietsen op 50 kilometer van huis absoluut niet kan, waarna minister Maggie De Block en virologen Marc Van Ranst en Steven Van Gucht aangaven dat ze daar niets mis mee vinden en zeiden dat het “leefbaar” moet blijven.

Gezond verstand

Volgens De Wever leidt wat hij “aanhoudend verfijnen en herinterpreteren tot in de details” noemt tot chaos op het terrein. “Het samenscholingsverbod in het ministerieel besluit is erg duidelijk: laat voor de handhaving de lokale politie en toezichtsdiensten gewoon werken met gezond verstand. Dit is belangrijk voor het draagvlak bij de bevolking, want onlogische en onuitlegbare interventies zijn nefast. De eenzame visser, de jonge sportieveling die alleen aan het basketten is, de senior die even uitrust op een bank, de fietser die enkele tientallen kilometers doet: we moeten ophouden met daar regeltjes rond te verzinnen die dit feitelijk verbieden. Al die activiteiten vallen binnen de uitzonderingen van het Ministerieel Besluit en de grenzen van het gezond verstand.”

De Wever vraagt dat de handhaving van het samenscholingsverbod kan gebeuren volgens de GAS-wetgeving. “Alle lokale politiezones zijn vragende partij. Enkel met GAS kunnen we een eenvoudig afdwingbare strafmaat instellen voor zij die de regels overtreden. Dat kunnen we niet enkel aan justitie overlaten.”

De Nationale Veiligheidsraad zit vrijdag om 14 uur samen over de maatregelen, die momenteel gelden tot 5 april. De verwachting is dat met minstens twee weken verlengd zullen worden. Of ze ook verstrengd worden, is nog onduidelijk.