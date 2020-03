Geen amateurvoetbal meer in België: alle leiders meteen uitgeroepen tot kampioen

Om het blijvende risico van het coronavirus in te dijken, zal elke voetbalcompetitie buiten 1A en 1B in ons land stopgezet worden. Van eerste amateur tot de reeksen in 4de provinciale zal er dus niet meer gevoetbald worden. Ook het futsal, minivoetbal, de Women’s Super League en alle andere vrouwencompetities vallen onder dezelfde regeling. De stand van 12 maart 2020 geldt als eindstand.

De crisiscel van de KBVB nam deze “moeilijke, maar stilaan onvermijdelijke beslissing”, staat te lezen in het persbericht.

De leiders in elke reeks worden bijgevolg onmiddellijk tot kampioen uitgeroepen. Omdat er geen eindrondes zullen gespeeld worden, zullen de extra stijgers volgens het huidige klassement aangeduid worden. Over degradatie wordt ook volgens de rangschikking beslist.

Voor de promoties in de amateurreeksen wordt wel gekeken of de betreffende clubs een gepaste licentie bezitten.

Nog niets beslist over het profvoetbal

De beslissing die vandaag is genomen geldt voor alle jeugd- en amateurcompetities, ook voor de Youth Elite dus. Een beslissing over het profvoetbal is er dus nog niet. Over 1A, 1B, finale van de Croky Cup en U21 competities zal de Pro League later een oordeel vellen.