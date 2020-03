Opnieuw twee incidenten in Antwerpen waarbij mannen in gezicht van agenten spuwen

Het lijkt een vervelende trend te worden bij mannen die worden tegengehouden door de politie: in het gezicht van de agenten in kwestie spuwen of hoesten. Woensdag waren er in Deurne en Wilrijk al incidenten, donderdag volgden er opnieuw twee feiten.

In een persmededeling laat het parket Antwerpen weten dat vrijdag twee mannen zullen voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter. Een eerste man van 44 jaar werd donderdag omstreeks 15.30 uur door de politiezone Minos tegengehouden aan de Oelegemsesteenweg in Wommelgem. De agenten merkten op dat vier inzittenden in de wagen zaten, wat niet is toegelaten volgens de coronarichtlijnen. Eén van de passagiers, een man van Poolse afkomst uit Kruibeke, reageerde meteen agressief door te spuwen naar de inspecteurs en hen te beledigen. Ook wanneer de politie hem een mondmasker wilde opzetten, verzette hij zich en riep hij dat hij besmet was met het nieuwe coronavirus. Ook in de cel bleef hij agressief en spuwde hij nog eens in het oor van een inspecteur.

Later op de dag was er ook een incident aan de Schijnpoortweg in Antwerpen. De PZ Antwerpen controleerde rond 19.30 uur een wagen die enkele verkeersinbreuken pleegde. De 38-jarige chauffeur werd meteen agressief en werd in de boeien geslagen, waarop hij in het gezicht van de inspecteur spuwde en eveneens riep besmet te zijn met het virus.

Het parket vraagt voor de twee mannen de aanhouding aan de onderzoeksrechter. De feiten zijn in beide dossiers gekwalificeerd als bedreiging met een aanslag met gevaarlijke substanties en weerspannigheid.

Het parket treedt streng op tegen dit soort feiten, er staan straffen op van 3 maanden tot 2 jaar en boetes van 400 tot 2.400 euro.