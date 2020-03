Burgemeester Kinrooi roept Nederland op om te helpen met grenscontroles: "Alleen samen kunnen we dit bestrijden"

Kinrooi - Burgemeester van Kinrooi Jo Brouns roept de Nederlandse overheid op om te helpen met het uitvoeren van grenscontroles. Dit om de grens met Nederland 24 op 24 te kunnen bewaken.

Tot nu toe staan de Belgische politiediensten er alleen voor. En zij hebben te weinig manschappen om aan elke grensovergang permanentie te voorzien. In Kinrooi alleen zijn er al 20 grensovergangen met Nederland. "Wij zouden dan ook graag wat solidariteit zien van onze Nederlandse collega's, aldus Brouns. Want alleen samen kunnen we dit virus bestrijden."