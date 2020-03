Ook kerk in lockdown: geen communiefeesten, Paasfeest in mineur

Voor de katholieke kerk is Pasen de belangrijkste feestdag van het jaar. Meer dan Kerstmis. Maar door het coronavirus zal het paasfeest dit jaar in mineur verlopen, want alle kerkelijke vieringen zijn tot en met 19 april afgelast. Dat betekent ook dat er voorlopig ook geen eerste communies of vormsels zijn.

Alle openbare kerkelijke vieringen tot en met 19 april worden afgelast, zo staat in een uitgebreide reeks richtlijnen van de bisschoppenconferentie. Dat betekent ook dat de Goede Week (van Palmzondag 5 april tot Pasen 12 april 2020) anders zal verlopen dit jaar. Zonder volk in de kerk.

“Om de gelovigen toe te laten deze diensten toch te volgen, worden vieringen uitgezonden via radio, tv of livestream”, zegt Geert Lesage van de bisschoppenconferentie.

“De opnamen gebeuren in aanwezigheid van een strikt minimum aan mensen. Meestal de bisschop, de priester en het opnamepersoneel.”

Geen biecht

Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. “De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Ook de volwassendopen in de paasnacht of op Pasen zijn geannuleerd.”

Alle doopsels en kerkelijke huwelijken worden uitgesteld tot wanneer deze vieringen opnieuw mogelijk zijn. Een datum is er nog niet.

Geen vormsels en eerste communies

Wat veel ouders en vooral kinderen wellicht nog het ergst van al zullen vinden, is dat alle vormselvieringen en eerste communies die tot en met 19 april gepland waren, worden geschorst.

“Dat is voor de betrokken kinderen en jongeren, voor hun familie en voor de parochie een ingrijpende beslissing waarvan de bisschoppen de impact terdege beseffen. Maar het kan niet anders. Wat de vormselvieringen en eerste communies na 19 april betreft, is het op dit ogenblik te vroeg om al definitieve beslissingen te nemen. Het gaat dan immers over een periode tot eind mei”, zeggen de bisschoppen.

Kerkgebouwen blijven open

Waar mogelijk blijven de kerkgebouwen voorlopig wel open voor individueel gebed en bezinning, tenzij de gemeente anders beslist. In het gebouw, dat een publieke ruimte is, gelden uiteraard de veiligheidsvoorschriften van de overheid, in het bijzonder op veilige afstand blijven van elkaar.

