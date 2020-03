Staf KV Mechelen levert helft van loon in, spelers overleggen dit weekend: geen tijdelijke werkloosheid

Zoals aangekondigd neemt ook KV Mechelen maatregelen om de financiële gevolgen van de coronacrisis te beperken. De technische en medische staf van de club is tot een akkoord gekomen om de helft van hun loon in te leveren. Ook van de spelers vraagt de club een inspanning. Zij overleggen dit weekend over hun bijdrage.

Net als Standard wil KV Mechelen met een deel van het uitgespaarde geld ook de zorgsector steunen. De club maakt zich sterk dat ze een solidariteitsbijdrage van 100.025 euro zal voorzien dat naar de zorgsector in de Mechelse regio zal gaan.

“In deze tijden van corona zorgt het stilleggen van de competitie voor een ernstig inkomstenverlies. Daarom zocht het directiecomité naar oplossingen in overleg met de staf en de spelers”, zegt algemeen directeur Frank Lagast op de clubwebsite. “De algemene, medische en sportieve staf leveren alvast vijftig procent van hun loon in. Het directiecomité en de raad van bestuur werken zoals voorheen zonder verloning. Dit weekend overleggen de spelers over hun bijdrage.”

Geen tijdelijke werkloosheid

Malinwa roept dus geen tijdelijke werkloosheid in voor spelers en trainers. “We betalen voor onze spelers slechts beperkte bijdragen voor de sociale zekerheid, dan is het logisch dat we er nu ook geen beroep op doen, ook al kunnen we dat.” Voor bedienden en arbeiders past KVM het systeem van gedeeltelijke of volledige tijdelijke werkloosheid wegens overmacht wel toe, “want voor hen zijn er wel sociale bijdragen betaald zoals bij andere bedrijven”. “Voor een aantal personeelsleden is er momenteel geen of nauwelijks werk, dus kunnen we niet anders dan deze stap zetten. Een aantal werknemers heeft nog wel werk klaarliggen, maar ook zij gingen na een persoonlijk gesprek via telefoon uit solidariteit met de anderen en ten gunste van de club akkoord met deze regeling.”

Een deel van het ingeleverde loon van spelers, personeel, trainers, dokters en kinesisten gaat naar de zorgsector in de Mechelse regio. “Daarvoor is een solidariteitsbijdrage van 100.025 euro voorzien. Eens alles achter de rug is en er weer publiek wordt toegelaten in het stadion, zullen we alle personeel van de ziekenhuizen en woonzorgcentra uit het Mechelse ook uitnodigen.”

“Met heel ons hart hopen we dat we zo snel als mogelijk terug kunnen voetballen”, eindigt Lagast. “Voor een club als KV Mechelen is dat sportief en financieel heel belangrijk en voor de supporters zou het een passionele en emotionele verademing zijn in deze bijzondere tijden. Maar ons verstand en de gezondheidsanalyse door specialisten vertellen ons dat we het nog een hele tijd zonder voetbal met publiek moeten stellen. Gezondheid gaat voor op het voetbal.”