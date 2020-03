Antwerp licht tweejarige optie in contract Quirynen

Robbe Quirynen ligt twee jaar langer vast bij Antwerp. De 18-jarige verdediger zat met een aflopend contract, maar daarin stond nog een optie op twee extra jaren. Die heeft het bestuur van de Great Old nu gelicht.

Verrassend is dat uiteraard niet, want Quirynen geldt als een van de opkomende talenten op de Bosuil. De voorbije maanden was hij – mede door ziekte – uit beeld verdwenen, maar dat hij begin dit seizoen enkele basisplaatsen kreeg, bewijst dat ook Laszlo Bölöni iets in hem ziet. Tot nu toe speelde hij vijf officiële wedstrijden voor Antwerp, waarin hij zowel rechtsback als linksback speelde. Quirynen, die deel uitmaakt van de Belgische U19, belandde in 2017 samen met maatje Ruben Geeraerts (18) in Deurne-Noord, voordien kwamen beiden uit voor de jeugd van Cappellen.