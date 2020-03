Tandartsen kampen met tekort aan veiligheidsmateriaal: “Enkel wie met pijnstillers niet geholpen is, mag nog komen”

Wie dezer dagen een stukje van z’n tand afbreekt, zal voorlopig niet geholpen kunnen worden door een tandarts. Niet omdat het zo druk is, wel omdat de veiligheidsmaatregelen zo hoog zijn dat enkel de dringendste ingrepen mogelijk zijn. Een honderdtal praktijken fungeert in deze periode als noodcentrum. “Enkel wie met pijnstillers niet geholpen is, mag komen.”