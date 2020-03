Kinesisten doen wanhopige oproep: “Ook wij hebben steun van de overheid nodig”

Verschillende kinesisten roepen op om ook zelfstandige paramedische beroepen een hinderpremie te schenken. Veel zelfstandige kinesitherapeuten zien zich genoodzaakt om de deuren te sluiten, omdat ze de social distancing-maatregelen niet kunnen volgen en dus de veiligheid van hun patiënten niet kunnen vrijwaren. In een oproep naar Vlaams minister-president Jambon vraagt kinesist Jessica Vereecken om ook kinesisten een handje te helpen deze lastige periode te overbruggen.

Want de deuren sluiten, dat betekent ook geen inkomsten. Voorlopig mogen kinesisten enkel hoogdringende medische gevallen behandelen, maar die gevallen zijn eerder zeldzaam. Omdat niet-essentiële verplaatsingen verboden zijn, blijven veel mensen thuis. De veilige afstand van 1,5 meter kan niet gewaarborgd worden bij een manueel beroep, “ook niet voor andere paramedische beroepen zoals tandartsen of osteopaten” aldus Vereecken. Wegens hun statuut kunnen kinesisten dus voorlopig geen aanspraak maken op technische werkloosheid of een hinderpremie van de Vlaamse regering aanvragen, zoals kappers, personal trainers of andere zelfstandigen.

Vereecken staat niet alleen in haar strijd. Ook kinesist Lien Matthijs vraagt om extra aandacht voor de paramedische beroepen die tijdens de coronacrisis zonder inkomsten vallen. Voor vele zelfstandigen zullen de leningen, verzekeringen en belastingen niet zomaar verdwijnen en lopen de kosten daarvoor door. Matthijs zag zich ook genoodzaakt om te sluiten, deels uit veiligheidsoverwegingen naar haar patiënten toe, deels omdat haar patiënten steeds meer afbelden. Maar dat is niet zonder risico: “Wat met die patiënten straks als dit alles voorbij is en hun zelfstandige zorgverlener kan hen niet meer optimaal helpen omdat die financiële moeilijkheden heeft?”

Intussen is er ook een petitie opgestart die vraagt om degelijke overbruggingsmaatregelen voor paramedische beroepen. Die telt intussen al zo’n 5.874 handtekeningen.

