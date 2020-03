Coronabesmetting aan boord van fregat Leopold 1: bemanning in quarantaine

Aan boord van het fregat Leopold 1 van de Belgische marine is een besmetting met het coronavirus vastgesteld. Dat meldt Defensie. Het fregat is vrijdag vroegtijdig naar thuishaven Zeebrugge teruggekeerd van een opdracht voor het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. De besmette militair werd een paar dagen geleden al aan land gebracht, in het Nederlandse Den Helder, de rest van de bemanning is in quarantaine geplaatst.

LIVE CORONAVIRUS. Volg de laatste ontwikkelingen op de voet

“Ondanks al de door Defensie genomen voorzorgsmaatregelen is een geval van besmetting bevestigd”, meldt Defensie. Het medisch team aan boord heeft voor een screening en controlemaatregelen gezorgd.

Voor de aankomst van het schip in Zeebrugge werden voor zowel het personeel als het fregat alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen genomen, aldus Defensie. Alle bemanningsleden kunnen hun familieleden en naasten informeren.

De F930 Leopold 1 is een van de twee fregatten waarover de Belgische marine beschikt – de F931 Louise-Marie is het andere. Eind februari vertrok het voor een twee maanden durende missie, met verschillende oefeningen in de Middellandse Zee, de Atlantische Oceaan en de Noordzee. De terugkeer stond normaal op 24 april gepland.

bekijk ook

Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich

Op deze manier stelt een arts vast of je het coronavirus hebt