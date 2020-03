Wereldgezondheidsorganisatie ziet “dramatische evolutie” van epidemie in Afrika

De coronapandemie kent in Afrika een “dramatische evolutie”. Waar er een maand geleden nog maar één Afrikaans land getroffen was, zijn er dat nu al een veertigtal, waarschuwt de regionale directrice voor Afrika van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in een interview aan televisiezender France24.

“De situatie is zeer zorgwekkend en er is sprake van een dramatische evolutie, namelijk een geografische toename van het aantal (getroffen) landen en van het aantal besmettingen”, verklaarde Matshidiso Rebecca Moeti. “Een maand geleden was er maar één land in de Afrikaanse WHO-regio (die Sub-Saharaans-Afrika en Algerije omvat)” getroffen. Twee weken later “waren er al vijf landen met vijftig gevallen. Nu, sinds twee à drie dagen, is er sprake van 39 landen met ongeveer driehonderd gevallen per dag”, goed voor een totaal van op dit moment 2.234 gevallen, aldus de regionaal verantwoordelijke.

Ze voegt er aan toe dat er ook al bijna veertig doden zijn gemeld. Matshidiso Rebecca Moeti roept de Afrikaanse landen op om, met ondersteuning van de WHO en diens partners, hun inspanningen op te drijven.

Volgens een balans die het Franse persagentschap AFP op basis van officiële bronnen opstelde, telde Afrika vrijdag om 12 uur Belgische tijd inmiddels al 3.300 gevallen en meer dan 90 doden.