Wegpolitie stuurde al tweeduizend voertuigen terug op autosnelwegen bij niet-essentiële verplaatsing

De federale wegpolitie heeft al meer dan tweeduizend voertuigen teruggestuurd op de autosnelwegen, omdat ze een niet-essentiële verplaatsing aflegden. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van de federale politie.

Sinds vrijdagmiddag vorige week controleert de politie aan de grensovergangen het verbod op niet-essentiële verplaatsingen vanwege het nieuwe coronavirus. Uit de cijfers van de federale politie blijkt dat de wegpolitie tussen vorige week zaterdag 6 uur en deze vrijdagochtend 7 uur in totaal 39.193 voertuigen heeft gecontroleerd. Exact 2.162 voertuigen werden in die periode teruggestuurd. Het werkelijke aantal sinds het begin van de controles ligt nog hoger, want de cijfers van vorige week vrijdag ontbreken voorlopig.

Vooral de jongste dagen voerde de wegpolitie het aantal controles gevoelig op. Zo waren er woensdag en donderdag telkens ongeveer 15.000 controles. Woensdag stuurde de politie 702 voertuigen terug, donderdag 562.

De wegpolitie controleert overdag met een vaste opstelling op de autosnelwegen, ‘s nachts gebeurt dat mobiel. Er worden daarbij zoveel mogelijk controles uitgevoerd op het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, klinkt het. Hoeveel van de teruggestuurde bestuurders precies een boete moeten betalen, kan de federale politie niet kwijt.

Naast de controles op de autosnelwegen, voeren lokale politiezones nog controles uit op secundaire wegen. Zowel de wegpolitie als de lokale politie wordt daarbij ondersteund door verschillende federale eenheden en de douane.

bekijk ook

UITGELEGD. Hoe lang blijf je besmet met het coronavirus?

Daarom blijf je beter “in uw kot”: zo snel verspreidt het coronavirus zich