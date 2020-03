“Everzwijnenprobleem zou kunnen verdwijnen” door coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen is het in Vlaanderen momenteel verboden om op everzwijnen te jagen, waardoor de dieren zich ongestoord kunnen voortplanten. “Ik denk echter niet dat we nog jagers nodig zullen hebben. Door het stopzetten van de permanente bijvoedering door jagers en een verhoogde predatiedruk vanwege de wolven zou het everzwijnenprobleem kunnen verdwijnen”, zegt Jan Loos van Landschap vzw.

Volgens Landschap vzw planten de everzwijnen zich vooral snel voort door het bijvoederen door jagers. “In onze contreien planten de everzwijnen zich massaal voort omdat de jagers ze constant bijvoederen met tonnen maïs. Bijvoederen is momenteel totaal onnodig en overbodig, maar toch krijgen we nog dagelijks foto’s van voederplaatsen vol maïs”, vertelt Loos. “Jagers willen ook dat everzwijnen volop kweken, zodat ze de jacht in stand kunnen houden. De everzwijnen zitten dan in de tuinen van mensen en dan is de roep naar jagers nog groter.”

De effecten van het jachtverbod zullen pas over enkele weken of maanden duidelijk worden. “Het zal moeten blijken of er dan zoveel everzwijnen zijn. Het kan ook zijn dat er helemaal geen probleem meer is en dat de jagers het everzwijnenprobleem veroorzaakten”, stelt Loos. “De beste casus is het noordelijk deel van Kamp Beverlo, waar de jachtconcessie definitief is ingetrokken door Defensie na de moord op wolvin Naya. Hoe langer het jachtverbod duurt, hoe beter de casus.”

Foto: shutterstock

Invloed op wolven

Ook de wolven zouden een grote rol kunnen spelen in het beperken van de everzwijnenpopulatie. “Als wolven in roedel kunnen jagen, gaan ze mogelijk ook wat vaker jacht maken op everzwijnen”, zegt Loos tot slot. “In tegenstelling tot de jacht op reeën, houdt de jacht op everzwijnen voor wolven risico’s in, dus zoiets pak je dus beter aan in groep.”

Volgens de Hubertus Vereniging Vlaanderen mag het jachtverbod niet meer te lang duren. “Door het wegvallen van de jachtdruk op de everzwijnen zullen de populaties in Limburg extreem hard en extreem snel toenemen, met alle economische, ecologische en fysische schade van dien”, klinkt het.