Manchester United biedt abonnees terugbetaling aan

De Engelse topclub Manchester United heeft haar abonneehouders vrijdag een gedeeltelijke terugbetaling voorgesteld indien de Premier League dit seizoen omwille van de coronacrisis niet meer zal afgewerkt worden of als de wedstrijden achter gesloten deuren zouden doorgaan. De fans kunnen hun terugbetaling ook omzetten in een korting op een abonnement voor volgend seizoen.

Derde rijkste voetbalclub ter wereld

Een mooie geste, maar Manchester United is dan ook de derde rijkste voetbalclub ter wereld met 711 miljoen euro. Alleen FC Barcelona (omzet van 840,8 miljoen euro) en Real Madrid (757,3 miljoen) zijn rijker. United blijft wel de rijkste Engelse club, voor Manchester City, dat 6e staat met 610,6 miljoen euro.

Hopen op seizoenseinde

De club benadrukt wel nog steeds te hopen dat zowel de Premier League, FA Cup als de Europese competities dit seizoen in normale omstandigheden afgewerkt kunnen worden. “We weten zeker dat onze fans de wedstrijden missen, maar we moeten allemaal ons steentje bijdragen in de strijd tegen het coronavirus.”