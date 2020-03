Club Brugge is één van de 17 profclubs die vragen om snelle beslissing over lopend voetbalseizoen

In een open brief aan de raad van bestuur en het management van de Pro League roepen zeventien van de vierentwintig profclubs op om “zo snel mogelijk een beslissing te nemen” over het lopende voetbalseizoen. Het zint de clubs niet dat CEO Pierre François en verschillende grote clubs een afwachtende houding aannemen.

Het amateurvoetbal is sinds vrijdag definitief afgelopen, maar de leiders van ons profvoetbal duwden woensdag tijdens een teleconferentie een beslissing voor zich uit. Club Brugge en AA Gent stellen zich begripvol op en zijn eventueel bereid nu al een beslissing te nemen over het al dan niet vroegtijdig beëindigen van de competitie. Maar enkele clubs die nog hun slag willen slaan voor Europees voetbal proberen het seizoen nog te rekken. Het gaat met name om Marc Coucke (Anderlecht), Bruno Venanzi (Standard), Mehdi Bayat (Charleroi) en Peter Croonen (Genk), de voorzitter van de Pro League. Ook Antwerp (niet vertegenwoordigd in de raad van bestuur) zou graag blijven voetballen.

Daar tegenover staan de kleinere clubs in 1A en de acht clubs in 1B. Zij willen ofwel het seizoen beëindigen – onder meer omdat er in Play-off 2 toch niet veel inkomsten te rapen zijn – ofwel een beslissing over de afloop van de competitie. Opvallend is dat Club Brugge als enige van de G5 achter de brief staat, maar ook KV Mechelen dat nog volop strijdt voor deelname aan Play-off 1.

Namens de G5: Club Brugge

Namens de K11: Cercle Brugge, KV Kortrijk, KV Mechelen, Moeskroen, KV Oostende, STVV, Waasland-Beveren, Zulte Waregem

Namens 1B: Beerschot, OH Leuven, Lokeren, Lommel, Roeselare, Union, Virton, Westerlo

Vrijdag stuurden ze een open brief de wereld rond.

“Neem jullie verantwoordelijkheid op”

“Geachte heer voorzitter, beste leden van de Raad van Bestuur, jullie communiceerden na de vergadering van woensdag dat het momenteel nog niet opportuun was om een beslissing te nemen. Wel, wij clubs vinden wel dat dit opportuun is en dat het voetbal leiderschap moet tonen en zo snel mogelijk een beslissing nemen”, staat in de open brief. “Jullie zijn door de Algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs vertegenwoordigd zijn, gemandateerd om namens alle clubs, groot en kleiner, beslissingen te nemen in het belang van het Belgische voetbal. We roepen jullie bij deze op om deze verantwoordelijkheid op te nemen.”

Buitengewone algemene vergadering

Indien er geen gehoor wordt gegeven aan hun oproep vragen de clubs het bijeenroepen van een buitengewone algemene vergadering. “Als alternatief rest ons alleen om een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen en de clubs gezamenlijk wel te laten beslissen, in het belang van het voetbal, maar ook en vooral voor de volksgezondheid.”

Tijdens zo’n buitengewone algemene vergadering zou dan gestemd kunnen worden over het vroegtijdig stopzetten van de competitie of enkele andere punten zoals de definitieve einddatum van het seizoen behouden op 30 juni. Zulke beslissingen hebben tachtig procent van de stemmen nodig. De grotere clubs hebben in de Pro League drie stemmen, de kleine clubs in 1A twee en de clubs in 1B één.

Lees hier de volledige open brief, verzonden door STVV-voorzitter David Meekers en “gesteund door bijna drie vierde van de leden van de Pro League”:

Open brief ter attentie van de Pro League

Geachte heer Voorzitter, Geachte leden van de Raad van Bestuur, Geachte heer CEO,

Dat onze maatschappij zich in een hoogst uitzonderlijke situatie bevindt, hoeft geen enkel betoog. Eénieder van ons voelt dagdagelijks de impact van de gezamenlijke vijand. Miljoenen landgenoten zijn verplicht om hun leven helemaal anders te organiseren en de helft van de actieve bevolking wordt vandaag ondersteund door de overheid via het systeem van technische werkloosheid. Volksgezondheid is vandaag de absolute prioriteit nummer 1.

Maatschappelijk:

Sport heeft een enorme maatschappelijke rol te spelen en voetbal heeft als grootste sporttak daar een absolute voorbeeldfunctie. We zien dat op internationaal vlak daadkrachtig opgetreden wordt en belangrijke beslissingen reeds genomen werden. Het EK voetbal, de Olympische Spelen, de grote wielerklassiekers, Roland Garros,… zijn maar enkele grote sportmanifestaties die al geannuleerd of uitgesteld zijn.

Vandaag de dag ligt de focus in onze maatschappij niet op het profvoetbal. Het gaat niet over 4-4-2, 4-3-3, VAR of buitenspel. Corona domineert ons leven. Heel onze leefwereld zoals we deze kende is aangetast en vooraleer we het profvoetbal weer kunnen opstarten moeten eerst enkele andere stappen genomen worden door de overheid. Professor Van Ranst kondigde het deze week ook al aan: ons gewone leven zal gefaseerd weer moeten heropstarten en het opnieuw toelaten van grote massa evenementen, waaronder voetbal, is waarschijnlijk één van de laatste stappen die zullen genomen worden.

Economisch:

Profvoetbal is naast een maatschappelijke actor ook een industrie, met werknemers, inkomsten, uitgaven etc. Vandaag kunnen de spelers terecht niet samen trainen en is dit onmogelijk te vervangen door tele working. De regels van social distancing op de werkvloer zijn ook van toepassing op voetballers. Net als voor alle andere getroffen werknemers in ons land is dit een nieuwe en moeilijke situatie. Er is geen vooruitzicht wanneer er zal hernomen worden. De specificiteit van een sporter is dat het ongelooflijk moeilijk is om te trainen zonder doelstellingen. Vraag dat ook maar aan de collega’s wielrenners of Olympische atleten.

Profclubs zijn ondernemingen en de specificiteit van clubs is naast de problematieken waar alle andere bedrijven mee geconfronteerd worden ook nog eens specifiek aan onze sector:

- spelerskernen worden samengesteld van seizoen naar seizoen. Veel voetballers hebben contracten tot en met 30 juni van dit jaar. Op dit moment kunnen minstens 4 clubs hier niet in verder omdat ze nog niet weten in welke reeks ze komend seizoen zullen spelen, terwijl vele andere clubs hier nu wel al mee aan de slag zijn. Enerzijds is dit niet correct naar mensen, maar ook niet correct vanuit een competitief standpunt.

- de buitenlandse spelers hebben terechte verzuchtingen om in deze tijden terug naar hun land te keren en binnen de mate van het social distancing, dicht bij hun familie en geliefden kunnen zijn. Hoe ga je daar als club mee om? Laat je hen naar huis vertrekken? Vele landen sluiten zich af om de Corona verspreiding in te dijken. Wanneer kunnen zij terugkomen? Als we nog lang wachten met

beslissen kunnen ze misschien zelfs niet meer terug en zitten ze maanden geïsoleerd van hun naasten.

- er worden enkel nog kosten gemaakt door te spelen zonder dat hier enige inkomsten tegenover staan. Met een snelle beslissing te nemen kunnen hier ook snel oplossingen gevonden worden.

We moeten ons geen illusies maken, dit seizoen wordt er niet meer gevoetbald in een met supporters gevuld stadion. Zolang het virus niet volledig uitgeroeid is, zou dit een onnodig risico zijn voor de bevolking. Maar is het alternatief, voetballen achter gesloten deuren op korte termijn wel een goed idee? Een voetbalwedstrijd in een minimale bezetting mobiliseert al snel een 100 tal mensen waarbij niet iedereen op 1,5 m afstand van elkaar zal kunnen blijven. De lokale overheden, die vandaag al zwaar onder druk staan moeten toch een bepaald dispositief gaan inzetten wat een vermijdbare druk op de maatschappij is.

Fair Play:

Sportmanship, ethiek en een fair competitieverloop zijn belangrijke kernwaarden in de sport. Kunnen we op een manier nog een correct competitie einde garanderen? Enkele clubs hebben nog een groot belang, of het nu een Europees ticket, een beter Europees ticket, vermijden van degradatie of promotie is. Maar vele clubs hebben ook niets meer te winnen of te verliezen, zeker nu duidelijk is dat play offs spelen niet meer haalbaar is. Het is alom erkend dat de supporters de 12e man in het voetbal zijn. Sommige clubs gaan dan ook nog cruciale wedstrijden moeten afwerken met een man minder.

Geachte heer voorzitter, beste leden van de Raad van Bestuur, jullie communiceerden na de vergadering van woensdag dat het momenteel nog niet opportuun was om een beslissing te nemen. Wel, wij clubs vinden wel dat dit opportuun is en dat het voetbal leiderschap moet tonen en zo snel mogelijk een beslissing nemen. Jullie zijn door de Algemene vergadering, waarin alle 24 profclubs vertegenwoordigd zijn, gemandateerd om namens alle clubs, groot en kleiner, beslissingen te nemen in het belang van het Belgische voetbal. We roepen jullie bij deze op om deze verantwoordelijkheid op te nemen. Als alternatief rest ons alleen om een buitengewone Algemene Vergadering samen te roepen en de clubs gezamenlijk wel te laten beslissen, in het belang van het voetbal, maar ook en vooral voor de volksgezondheid.