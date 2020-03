Juventus en Chelsea halen opgelucht adem: Dybala en Hudson-Odoi zijn helemaal hersteld

Topspelers Paulo Dybala (Juventus) en Callum Hudson-Odoi (Chelsea) zijn helemaal genezen na hun besmetting door het coronavirus. Dat maakten hun respectievelijke clubs vrijdag bekend.

Dybala gaf bij Juventus TV in een videogesprek aan er naar uit te kijken opnieuw op een veld te staan. “Ik voel me veel beter, nadat ik enkele dagen geleden nog sterke symptomen van het virus had. Vandaag heb ik geen symptomen meer en kan ik fysieke inspanningen leveren. Dat lukte de vorige dagen helemaal niet. Toen voelde ik al na vijf minuten dat ik moest stoppen. Ook mijn vriendin is helemaal hersteld.”

De 26-jarige Argentijnse aanvaller was de derde speler van de Oude Dame die besmet raakte, na eerder Daniele Rugani en Blaise Matuidi.

Ook Chelsea-buitenspeler Callum Hudson-Odoi is opnieuw hersteld. Dat verklaarde zijn coach Frank Lampard vrijdag op de website van de Blues. De negentienjarige Engelsman was eerder deze maand de eerste speler in de Premier League die positief testte. “Hij heeft gelukkig niet te veel afgezien”, verklaarde Lampard. “Nu is het zaak met de rest van het team de voorzorgsmaatregelen goed te blijven respecteren.”