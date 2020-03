In tijden van lockdown duiken toch drie Anderlecht-spelers op in Neerpede om te trainen

In tijden van lockdown, doken toch drie Anderlecht-spelers op in Neerpede. Landry Dimata, Adrien Trebel en Zakaria Bakkali plaatsten op sociale media beelden vanuit het RSCA-trainingscomplex.

Het trio revalideert van blessures en heeft specifiek materiaal nodig. Hun trainingssessies zijn wel strikt geregeld. Ze komen op erg verschillende tijdstippen toe, blijven een drietal uur en mogen nooit in dezelfde ruimte vertoeven. In de fitnesszaal hebben ze elk hun eigen fiets met hun naam op en na elke sessie wordt alles gedesinfecteerd. Er is ook elke keer één kinesist aanwezig. Daarvoor is een rotatiesysteem in de medische staf.

De anderen blijven thuis. Roofe trok naar zijn familie in Londen, Sambi Lokonga zit bij zijn broer Mpoku in Dubai, net als Samir Nasri die ook naar het Midden-Oosten trok. Zij sturen hun trainingsarbeid door via Strava.