Dit moeten we onthouden van persconferentie Nationale Veiligheidsraad: onmiddellijke inningen bij overtreding regels en schoolopvang tijdens Paasvakantie

Vier uur lang zat de Nationale Veiligheidsraad samen vrijdag, om te bekijken wat er nu moet gebeuren om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in te dijken. Onder leiding van premier Sophie Wilmès (MR) werd uiteindelijk beslist om de huidige maatregelen te verlengen tot en met 19 april. Later kunnen ze nog eens met twee weken verlengd worden. Voorlopig roept de Veiligheidsraad geen nieuwe maatregelen in het leven, verklaarde Wilmès op een persconferentie. Wel wordt er strenger toegezien op het naleven van de huidige regels.

Om 14 uur verzamelde premier Wilmès de Nationale Veiligheidsraad voor een belangrijke vergadering. Daarin overlegde de regering met wetenschappelijke experts over de maatregelen die de uitbraak van het nieuwe coronavirus in ons land moeten stoppen, en of er nog bijkomende maatregelen moeten volgen.

Na ruim vier uur vergaderen oordeelde de Nationale Veiligheidsraad dat de huidige maatregelen volstaan. Er worden dus geen extra regels opgelegd, maar de zogenaamde ‘lockdown light’ wordt wel verlengd tot 19 april, de laatste zondag van de paasvakantie. Mogelijk worden ze later nog eens met twee weken verlengd. De maatregelen gingen voor het eerst in op 18 maart en waren aanvankelijk geldig tot 5 april.

“Geen uren op een bankje zitten”

Wilmés benadrukte nog eens hoe belangrijk het is om de maatregelen te blijven volgen en ging wat dieper in op de buitenactiviteiten. “Het doel blijft om in beweging te blijven, uren op een bankje zitten in de zon is dat dus niet. Probeer het te beperken, en verlaat het huis enkel gedurende de activiteit. Ga naar een park dichtbij je thuis, niet naar de Ardennen of de kust. Wie die regels niet respecteert zal beboet worden.” Daarbij zal gebruikt worden gemaakt van onmiddellijke inning. Wie de regels overtreedt, moet meteen betalen. “We zitten niet meer in de fase van preventie.”

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: EPA-EFE

Wilmès haalde ook uit naar de zogenaamde ‘lockdownparties’, die volgens de premier nog steeds plaatsvinden. ”Jammer genoeg zien we nog steeds mensen dit niet serieus nemen. Van de jongeren die veertien dagen geleden nog aan het feesten waren op café, liggen er vandaag een aantal op intensieve”, aldus Wilmés. “Dat hebben we vernomen, dat is vandaag de realiteit.”

In ons land werden tot dusver 7.284 besmettingen vastgesteld, 289 mensen lieten het leven als gevolg van het virus. Wilmès meldde ook dat er een vertraging zit op de expansie van het aantal besmettingen, maar benadrukte tegelijk dat het virus nog lang niet onder controle is.

- Een overzicht van de geldende maatregelen -

1. “Blijf in uw kot”

Burgers zijn verplicht thuis te blijven om zo veel mogelijk contact buiten hun gezin te vermijden. Uitzonderingen daarop zijn werk en essentiële verplaatsingen (dokter, voedingswinkels, het postkantoor, de bank, de apotheek, om te tanken of om mensen in nood te helpen).

Lichaamsbeweging in de buitenlucht is nog wel toegestaan en zelfs aanbevolen, bij voorkeur met gezinsleden. Met een vriend kan ook, maar het is belangrijk om een redelijke afstand (1,5 meter) te bewaren. De Nationale Veiligheidsraad vraagt om zo snel mogelijk terug te keren naar huis na het sporten en in de buurt te blijven. Samenscholingen zijn niet toegestaan.

2. Thuiswerk

Bedrijven zijn verplicht om thuiswerk aan te moedigen voor alle functies waarvoor dat mogelijk is. De regels van social distancing gelden ook op de werkvloer. Is dat niet mogelijk, moet het bedrijf sluiten. Bij het niet naleven van de social distancing-maatregelen volgt in eerste instantie een zware boete, bij een nieuwe overtreding verplichte sluiting. Er komen extra controles, waarschuwde Wilmès. Deze bepalingen zijn niet van toepassing op de cruciale sectoren en essentiële diensten.

3. Niet-essentiële winkels en handelszaken blijven gesloten

De uitzonderingen daarop zijn voedingswinkels, apotheken, dierenvoedingswinkels en krantenwinkels. De toegang tot supermarkten is gereguleerd, met een beperking tot een specifiek aantal klanten (1 persoon per 10m² en een maximale aanwezigheid van 30 minuten). Nachtwinkels mogen tot 22 uur open blijven, als ze de social distancing kunnen respecteren.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: Photo News

4. Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer moet zodanig worden georganiseerd dat social distancing kan worden gegarandeerd.

5. Niet essentiële reizen zijn verboden

Reizen buiten België die niet als noodzakelijk worden beschouwd, zijn verboden.

6. Markten in open lucht gesloten

Markten in open lucht worden gesloten. Voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

7. Geen evenementen

Alle recreatieve activiteiten - sportieve, culturele, folkloristische - worden afgelast. Over de zomerfestivals is nog geen beslissing gevallen.

8. Horeca dicht

Alle cafés, restaurants en discotheken blijven dicht.

9. Scholen blijven dicht

Alles lessen op lagere en middelbare scholen zijn geschrapt. De scholen voorzien wel opvang voor kinderen van wie de ouders niet kunnen thuiswerken of geen opvang hebben. Dit geldt ook tijdens de paasvakantie. Als dat onmogelijk blijkt, mag een andere vorm van opvang worden georganiseerd. Kinderen die samen werden opgevangen, mogen niet gemengd worden met andere kinderen. Ook crèches zijn open.

Universiteiten en hogescholen wordt gevraagd om afstandsonderwijs te voorzien.

(lees verder onder de afbeelding)

Foto: BELGA

Lof voor zorgpersoneel

Wilmes sprak tijdens de persconferentie uitgebreid haar dank uit aan de mensen in de zorg. “Elke keer als ik spreek wil ik ook het zorgpersoneel bedanken. Ik weet dat ik misschien in herhaling val, maar het is belangrijk. Want die duizenden mensen worstelen ook met angsten en stress, maar ze blijven allemaal hun best doen voor de patiënten en om onze gezondheid te beschermen.” Ook andere beroepen die er vandaag voor zorgen dat de maatschappij blijft werken, kregen een open boekje van Wilmés. “De buschauffeurs, de politieagenten, de supermarkten ... Door jullie blijft het land draaien.”

Afsluiten deed de premier met een warme oproep. “Wees moedig en geduldig. Laat ons creatief blijven in de manier waarop we contact houden met onze vrienden en onze familie, en in de manieren waarop we onze solidariteit tonen. Blijf voor jezelf zorgen en blijf zorgen voor een ander.”