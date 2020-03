Premier League start pas opnieuw “wanneer het écht safe is”

Alle Engelse profclubs, die uit de Premier League inbegrepen, hebben vrijdag in een gezamenlijke verklaring laten weten het seizoen alleen te zullen hervatten als het echt ‘safe’ is. Hoewel de financiële consequenties van het niet-uitspelen van de competities immens zijn, mag dat bij de moeilijke beslissingen die komen gaan geen rol spelen.

Vooralsnog is 30 april de eerste optie om weer te beginnen, maar gezien de maatregelen die door Brits premier Boris Johnson voor het hele land zijn afgekondigd, lijkt dat niet haalbaar. “Alle betrokken partijen weten hoe groot de economische impact voor de clubs is en hoe nodig het is om weer te spelen”, aldus de clubs. “Maar dat kan pas als de gezondheidssituatie in het land dat toelaat. Niet eerder.”