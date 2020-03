Noord-Macedonië is officieel het dertigste lid van de NAVO

Noord-Macedonië is vrijdag officieel het dertigste lid geworden van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO), nadat het land de toedtredingsakte heeft neergelegd bij het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington DC.

“Noord-Macedonië maakt nu deel uit van de NAVO-familie, een familie van dertig landen en bijna een miljard mensen. Een familie die gebaseerd is op de zekerheid dat we, welke uitdagingen we ook aangaan, samen sterker en veiliger zijn”, zei Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO.

De NAVO-bondgenoten hadden in februari 2019 het toetredingsproces van Noord-Macedonië ondertekend, waarna alle 29 nationale parlementen het lidmaatschap hebben geratificeerd. Het balkanland kon slechts toetreden tot het bondgenootschap nadat het zijn naam veranderde naar Noord-Macedonië. Griekenland had als EU- en NAVO-lid voorheen elke toenadering van het land tot westerse bondgenootschappen geblokkeerd.

“De toetreding van Noord-Macedonië tot de NAVO zal een grotere integratie, democratische hervormingen, handel, veiligheid en stabiliteit in de hele regio bevorderen”, zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo in een verklaring. “De deur van de NAVO blijft openstaan voor landen die bereid en in staat zijn de hervormingen door te voeren die nodig zijn om aan de hoge normen van het bondgenootschap te voldoen en de verantwoordelijkheden en voordelen van het lidmaatschap te aanvaarden”, voegde hij eraan toe.

NAVO-familie

Maandag om 15 uur vindt er een drievoudige ceremonie plaats ter gelegenheid van de toetreding in het hoofdkwartier van de NAVO in Brussel, in het militaire commandocentrum in het Belgische Casteau en in het trainingscentrum van de NAVO in Norfolk, in de Amerikaanse staat Virginia.

De organisatie is ontstaan na de ondertekening van het Noord-Atlantische verdrag in Washington op 4 april 1949.

